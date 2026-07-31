Για ακόμα ένα καλοκαίρι, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές, με το Ρέθυμνο να δοκιμάζεται σκληρά. Οι φλόγες έχουν κάψει μεγάλες δασικές εκτάσεις, ενώ η τραγωδία μεγάλωσε με την απώλεια δύο πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες (καθώς και ενός ακόμη στο Γύθειο). Μπροστά σε αυτές τις τραγικές εξελίξεις, ο Μανώλης Κονταρός προχώρησε στην ακύρωση της προγραμματισμένης του εμφάνισης στη Γωνιά Ρεθύμνου, ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης.

Ο γνωστός Κρητικός μουσικός ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στη Γωνιά Ρεθύμνου. Βλέποντας όμως τα όσα συμβαίνουν, το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί με τις πυρκαγιές, και τα όσα τραγικά βιώνουν αρκετοί συμπολίτες του, αποφάσισε να προχωρήσει σε ακύρωση της εμφάνισής του, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή του σε όσους επλήγησαν από τις φωτιές, αλλά και ως ένδειξη σεβασμού στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manolis Kontaros (Official) (@kontaros_manolis)

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