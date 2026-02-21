Στις 26 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον αιφνίδιο θάνατo του Μανώλη Λιδάκη.

Ο ερμηνευτής έφυγε σε ηλικία 64 ετών από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος όλους όσους τον αγάπησαν.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα τιμήσουν τη μνήμη του στο Ηράκλειο. Το ετήσιο μνημόσυνο θα τελεστεί στις 8:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, σε κλίμα συγκίνησης.

Ο Μανώλης Λιδάκης απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς στις 26 Φεβρουαρίου 2025, δύο ημέρες πριν τα 65α γενέθλιά του, όταν ύστερα από πρόβλημα υγείας που είχε, εντοπίστηκε νεκρός σε Airbnb στο χωριό Κάτω Γούβες Ηρακλείου.

govastiletto.gr – Μανώλης Λιδάκης: Τελέστηκε το μνημόσυνο για τις 40 μέρες από το θάνατό του – Το συγκινητικό ποίημα που του αφιέρωσε η αδερφή του