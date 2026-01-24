Ο Μάνος Ιωάννου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, τον χωρισμό του από την health coach Ξένη Κωνσταντίνου, ύστερα από 4 χρόνια σχέσης.

«Αυτή την περίοδο, είμαι καλά, αλλά μόνος μου. Ο χρόνος είναι η καλύτερη γιατρειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάνος Ιωάννου.

«Πάντα είχα σχέσεις στη ζωή μου και από τη μια πήγαινα στην επόμενη. Για κάποιο λόγο έμενα μόνος μου μέχρι 2-3 μήνες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχω υπάρξει χωρίς σχέση», ανέφερε επίσης για την προσωπική ζωή του ο γνωστός ηθοποιός.

Ο Μάνος Ιωάννου και η Ξένη Κωνσταντίνου είχαν επιλέξει κατά τη διάρκεια της κοινής πορείας τους να κρατούν χαμηλούς τόνους και έκαναν σπάνια δημόσιες εμφανίσεις μαζί.

Μάλιστα, οι δυο τους είχαν χωρίσει ξανά για ένα μικρό χρονικό διάστημα το καλοκαίρι του 2024. Άνθρωποι που τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για μια απόφαση που αυτή τη φορά πάρθηκε μετά από ώριμη σκέψη.

govastiletto.gr – Μάνος Ιωάννου: Η σπάνια αναφορά στη σύντροφό του