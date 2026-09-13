Ο Μάνος Ιωάννου μίλησε για την προσωπική του ζωή και αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο γάμου ή πατρότητας, καθώς όλα αυτά του φαίνονται αρκετά μακρινά.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν θα ήθελε στο μέλλον να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά, απαντώντας: «Δεν περνάει από το μυαλό μου. Ο μόνος λόγος να παντρευτώ θα ήταν αν υπήρχε ένα παιδί. Όλα αυτά, όμως, μου φαίνονται τόσο μακρινά».

Ο ίδιος εξήγησε πως, παρότι κάποιες φορές μπορεί να ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή, όταν επιστρέφει στην πραγματικότητα, αισθάνεται απόλυτα καλά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Όσο για το αν η πατρότητα θα μπορούσε να αλλάξει την άποψή του, ο Μάνος Ιωάννου ήταν ξεκάθαρος: «Νιώθω ακόμη πολύ παιδί. Οπότε όχι. Ίσως γι’ αυτό μου φαίνονται όλα αυτά τόσο μακρινά».

Όπως παραδέχτηκε, μέχρι σήμερα δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να δημιουργήσει οικογένεια και προς το παρόν, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν αποτελεί προτεραιότητά του.

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