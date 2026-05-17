Μάνος Μαλλιαρός: Ανατριχιάζει η πρώτη ανάρτηση μετά τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου

Ο Μάνος Μαλλιαρός, ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα στον Σταύρο Φλώρο στα πιο κρίσιμα δευτερόλεπτα και συνέβαλε καθοριστικά στο να σωθεί η ζωή του παίκτη του Survivor, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, μετά το σοκαριστικό του ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Μάνος Μαλλιαρός, που επέστρεψε χθες στην Ελλάδα μετά τις δύσκολες στιγμές που έζησε στον Άγιο Δομίνικο, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο, με κοινές στιγμές τους από το Survivor.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μάνος Μαλλιαρός έγραψε λόγια γεμάτα αγάπη και στήριξη για τον Σταύρο Φλώρο, δείχνοντας ότι οι δυο τους απέκτησαν ένα πολύ δυνατό δεσμό, μέσα από όσα βίωσαν.

«Σταυράκο μου, από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Μέσα από όλο αυτό, απέκτησα ένα αδερφό. Είσαι από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και ξέρω πως ό,τι κι αν βρεθεί μπροστά σου, θα το ξεπεράσεις. Θέλω να θυμάσαι πως δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Θα είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα, να σε στηρίζω, και να σε καμαρώνω. Τα καταφέραμε αδερφέ μου!», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο 22χρονος παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλα σκάφους, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό του πόδι, ενώ οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του, αλλά και η οικογένειά του, έχουν τονίσει ότι ο ίδιος είναι καλά στην ψυχολογία του και νιώθει απίστευτα ευγνώμων που κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

