Λύγισε ο Μάνος Μαλλιαρός στη δεύτερη μόλις μέρα του στο Survivor. Ο παίκτης, που κατάγεται από το Ρέθυμνο και είναι αδερφός του δημοσιογράφου Γιάννη Μαλλιαρού, περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή το σοκ της επιβίωσης: χωρίς φωτιά, χωρίς αδιάβροχα και με τη συνεχή βροχή να δυσκολεύει κάθε στιγμή. Η σκέψη του ταξίδεψε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην κοπέλα του, που αποτελεί το στήριγμά του σε αυτές τις πρώτες, σκληρές ώρες του παιχνιδιού.

«Κι αν έλεγα ΟΚ, είναι ένα βράδυ, θα περάσει, αύριο θα ’ναι μια καλύτερη μέρα, όλα καλά… Σήμερα που έχεις περάσει το ζόρι, λες “πάμε να το ξαναζήσουμε”. Δεύτερη μέρα, πάλι τα ίδια. Σκέφτεσαι διάφορα από πίσω. Σκέφτεσαι οικογένεια, φίλους, κοπέλες. Είναι δύσκολο. Να ξέρεις ότι είναι άτομα πίσω σου, τα οποία σε περιμένουνε, θέλουν να είσαι υγιής, να είσαι στα ζεστά, να είσαι φαγωμένος… και εσύ είσαι εδώ», λύγισε στην κάμερα ο Μάνος Μαλλιαρός βάζοντας τα κλάματα.

Ο Μάνος Μαλλιαρός δεν έκρυψε την προσωπική του αδυναμία: «Μου λείπουνε πολύ όλοι. Η κοπέλα μου, η Μάγδα, μου λείπει πάρα πολύ. Περισσότερο από όλους δηλαδή… Τη σκέφτομαι συνέχεια. Είναι ένα ζόρι να έρχεσαι εδώ πέρα, να περνάς όλο αυτό το κομμάτι του Survivor, έτσι όπως έχει γίνει φέτος.

Γιατί τις άλλες χρονιές, καλώς ή κακώς, είχαν ένα αδιάβροχο, φωτιά… περνούσε. Τώρα να κάθεσαι όλο το βράδυ, δώδεκα ώρες, και απλά να περιμένεις να ξημερώσει για να στεγνώσεις, είναι δύσκολο. Δεν θα τα παρατήσω. Θα πάω μέχρι τέλους. Όσο πιο μακριά μπορώ. Είναι ένα σοκ, το υποστήκαμε, πάμε παρακάτω, δεν τα παρατάμε».

govastiletto.gr -Γιώργος Λιανός: Τα «αδημοσίευτα» του Αγίου Δομινίκου και οι αλλαγές στο φετινό Survivor