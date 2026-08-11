Ο Μάνος Μαλλιαρός πρόκειται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη σύντροφό του, λίγους μήνες μετά τη συμμετοχή του στο Survivor 2026.

Συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, Μάγδα Βρέντζου, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στη Μήλο.

Η σύντροφος του Μάνου Μαλλιαρού αποδέχτηκε τη ρομαντική πρόταση, η οποία έγινε πάνω σε σκάφος, κι έτσι για το ζευγάρι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή.

Το ευχάριστο νέο αποκαλύφθηκε μέσα από τα social media, με την Μάγδα Βρέντζου να ποζάρει χαμογελαστή στον φακό και να δείχνει το μονόπετρο που κοσμεί πλέον το χέρι της.

Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Ο Μάνος Μαλλιαρός κουβάλησε στην πλάτη του τον Σταύρο Φλώρο