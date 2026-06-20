Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Μάνος Νιφλής, μιλώντας για τη σχέση του με την Ελισάβετ Μουτάφη, αλλά και για το διαζύγιό του από τον πρώτο του γάμο.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The Love Debate» και παραδέχτηκε ότι στην αρχή της σχέσης τους δυσκολευόταν να διαχειριστεί τις ερωτικές σκηνές της γνωστής ηθοποιού.

«Αρχικά με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της. Όταν το βλέπεις, είναι λογικό να σε ξενίζει. Θυμάμαι την πρώτη φορά που την είδα σε πρόβα στο θέατρο και μου φάνηκε περίεργο. Όσο όμως γνώριζα τον άνθρωπο πίσω από την ηθοποιό και καταλάβαινα πώς λειτουργεί επαγγελματικά, αυτό ξεπεράστηκε. Σήμερα έχει σβηστεί εντελώς από το μυαλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάνος Νιφλής μίλησε ακόμη για το διαζύγιό του και τις δυσκολίες που συνοδεύουν μια τέτοια απόφαση όταν υπάρχουν παιδιά.

«Οι κόρες μου ήταν πολύ μικρές όταν χώρισα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό timing για ένα διαζύγιο. Έχοντας ακούσει πολλές γυναίκες παλαιότερων γενιών να λένε πως θα είχαν χωρίσει αν δεν υπήρχαν τα παιδιά, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ιδανική ηλικία για να συμβεί κάτι τέτοιο», είπε.

Όπως τόνισε, κάθε ηλικία κρύβει τις δικές της προκλήσεις και η ουσία βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς διαχειρίζονται την κατάσταση.

«Δεν με προβλημάτισε η ηλικία των παιδιών μου ως προς το πότε θα πάρω την απόφαση να χωρίσω, γιατί όλες οι ηλικίες έχουν τη δική τους δυσκολία. Το σημαντικό είναι πώς θα το διαχειριστείς», κατέληξε.

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