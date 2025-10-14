Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μάνο Παπαγιάννη και την Σοφία Παυλίδου δεν έχει τέλος, αφού η υπόθεση οδηγείται στον Άρειο Πάγο μετά την καταδίκη του ηθοποιού.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άρειος Πάγος #Μάνος Παπαγιάννης #Σοφία Παυλίδου