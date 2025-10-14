Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μάνο Παπαγιάννη και την Σοφία Παυλίδου δεν έχει τέλος, αφού η υπόθεση οδηγείται στον Άρειο Πάγο μετά την καταδίκη του ηθοποιού.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μάνο Παπαγιάννη και την Σοφία Παυλίδου δεν έχει τέλος, αφού η υπόθεση οδηγείται στον Άρειο Πάγο μετά την καταδίκη του ηθοποιού.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.