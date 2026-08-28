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Η Μαντόνα φαίνεται πως λάτρεψε την Ελλάδα, καθώς ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τις καλοκαιρινές τις εξορμήσεις στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο.

Μεταξύ άλλων στιγμιότυπων, η «βασίλισσα της ποπ» εμφανίζεται μέσα στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα και να συνομιλεί με τον ηγούμενο της μονής, αρχιμανδρίτη π. Βενεδίκτο Ζαχάρακη.

Η Μαντόνα συνομιλεί με τον αρχιμανδρίτη π. Βενεδίκτο Ζαχάρακη

Την ανάρτηση συνοδεύει μια λεζάντα, στην οποία η τραγουδίστρια έγραψε πως «οι διακοπές τελείωσαν. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου»

Η ανάρτηση της «βασίλισσας της ποπ» στο Instagram:

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

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