Στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” και τη Φαίη Φώτου μίλησε η Μάρα Δαρμουσλή, κάνοντας μια αναδρομή από τις χρυσές εποχές του μόντελινγκ μέχρι τη σημερινή της πορεία στο θέατρο. Το εμβληματικό μοντέλο των 90s και 00s τοποθετήθηκε για τον ηλικιακό ρατσισμό στον χώρο του θεάματος, ενώ αποκάλυψε αν της έγινε ποτέ κρούση από το GNTM και πώς αντιμετώπισαν οι γονείς της την επαγγελματική της επιλογή.

«Σε όλο αυτό το ταξίδι είχα τη στήριξη των γονιών μου. Η πρώτη τους κουβέντα ήταν, να κάνω ό,τι είναι να κάνω, αλλά να μην κάνω συμβιβασμό που θα προσβάλει τη ψυχή μου, τα πιστεύω μου και τον εαυτό μου» ανέφερε αρχικά η Μάρα Δαρμουσλή.

«Πάντοτε δεν υπάρχουν ανήθικες προτάσεις. Είχα πολυτέλεια, είχα οικογένεια και είχα στήριξη» επεσήμανε σε άλλο σημείο.

Για την πρόταση από το GNTM, η Μάρα Δαρμουσλή είπε: «Είχα κάποια πρόταση να συμμετάσχω κάποια στιγμή ως γκεστ δασκάλα σε κάποια επεισόδια αλλά είχα καλοκαιρινή περιοδεία. Από εκεί και πέρα, εσείς θα μου πείτε, τόσα GNTM έχουν γίνει. Πόσα κορίτσια από αυτά έχουν κάνει καριέρα;».

«Υπάρχει όριο ηλικίας στην εποχή που ζούμε. Εμείς οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να γεράσουμε, να μεγαλώσουμε, πρέπει να ωριμάζουμε και να βρικολακιάζουμε» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Η Μάρα Δαρμουσλή έδωσε, επίσης, tips για να αναθερμάνουν οι γυναίκες τον γάμο τους, ενώ σε ερώτηση για το αν την φλερτάρουν, υπογράμμισε γελώντας: «Δε μπορώ να σου απαντήσω αν με φλερτάρουν, γιατί ο σύζυγος βλέπει τις συνεντεύξεις μου».

Να θυμίσουμε ότι η Μάρα Δαρμουσλή και ο σεφ σύζυγός της Βασίλης Τσατσάκης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Σεπτεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι Αττικής.

Το αγαπημένο ζευγάρι απέκτησε έναν γιο στις 10 Ιανουαρίου 2022, ο οποίος πήρε το όνομα Μιχάλης.

Πριν από αυτόν τον γάμο, η Μάρα Δαρμουσλή είχε ήδη έναν γιο, τον Άγγελο, από τον πρώτο της γάμο με τον Παύλο Καπώνη, ο οποίος γεννήθηκε το 2006.

