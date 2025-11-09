Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μάρα Δαρμουσλή μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε ως μοντέλο, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τη νευρική ανορεξία και τη βουλιμία.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι κατάλαβε νωρίς πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση, καθώς αντιμετώπιζε συχνά τάσεις λιποθυμίας και έντονη φωτοευαισθησία: «Δεν άντεχα το φως του ήλιου. Το πιο ύπουλο ήταν η βουλιμία, γιατί αυτή η διατροφική διαταραχή άλλαξε μορφή και έγινε πολύ πιο επικίνδυνη», αποκάλυψε.

Η Μάρα περιέγραψε πως η βουλιμία επηρέασε τόσο τη ζωή της, όσο και την καριέρα της: «Στο μόντελινγκ υπήρχαν συγκεκριμένα νούμερα, έπρεπε να χωράς στο 36 γαλλικό, ανεξαρτήτως σωματικής διάπλασης ή οικογενειακής κατάστασης».

Η πίεση να ανταποκριθεί στα πρότυπα οδήγησε σε επικίνδυνες συνήθειες, με υπερβολική γυμναστική και κατάχρηση φαρμάκων: «Έκανα τα πάντα για να παραμείνω “τέλεια” στη δουλειά μου», τόνισε.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της ηθοποιού φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της μόδας και την ψυχολογική πίεση που βιώνουν πολλά νεαρά μοντέλα.

