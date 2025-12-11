Την Μάρα Δαρμουσλή και τον σύζυγό της, Βασίλη Τσατσάκη απαθανάτισε ο φωτογραφικός μας φακός πριν λίγες μέρες σε μία σπάνια βραδινή τους εμφάνιση.

Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός – που φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Τίμιες Πόρνες»- διασκέδασε με τον σεφ σύζυγό της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται φέτος ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Οι δυο τους έδειχναν πολύ ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι και είχαν μάτια μόνο ο ένας για τον άλλο. Διασκέδασαν με το πρόγραμμα των δύο τραγουδιστών και ξέφυγαν για λίγο από το απαιτητικό πρόγραμμα της καθημερινότητάς τους.

«Γνωριστήκαμε μέσω κοινών φίλων στη δουλειά του Βασίλη. Είχαμε πάει στο εστιατόριο όπου εργαζόταν στο Παλαιό Φάληρο και κάποια στιγμή ήρθε στο τραπέζι μας για να χαιρετήσει τους φίλους του και να μας ρωτήσει πώς μας φάνηκε το φαγητό. Με τις ώρες που κυκλοφορούσαμε, δεν θα συναντιόμασταν ποτέ έξω.» είχε αποκαλύψει η Μάρα Δαρμουσλή σε παλαιότερη συνέντευξή της.

«Μετά το πρώτο μας ραντεβού, οι μέρες που περάσαμε χωριστά ήταν μετρημένες. Συνολικά όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε περάσει 15-20 μέρες χώρια.».

Να θυμίσουμε η Μάρα Δαρμουσλή από το 2005 μέχρι το 2008 ήταν παντρεμένη με τον πρωταθλητή του Muay Thai, Παύλο Καπώνη και απέκτησαν έναν γιο, τον Άγγελο. Το 2020, παντρεύτηκε τον σεφ Βασίλη Τσατσάκη και απέκτησαν έναν γιο, τον Μιχάλη.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από την έξοδο του ζευγαριού:

Φωτογραφίες: NDP photo agency

