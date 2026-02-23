Η Μάρα Μεϊμαρίδη μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και στη Χριστιάνα Κοχλατζή για την απόφασή της να εγκαταλείψει την Αθήνα και να μετακομίσει σε ένα μικρό και απομονωμένο χωριό.

«Έρχομαι στην Αθήνα δύο φορές τον μήνα περίπου. Έχω κρατήσει ένα μικρό διαμερισματάκι, εκεί που ζούσα πριν και έχω φτιάξει ένα σπίτι στη θάλασσα. Είναι ανακουφιστικά. Εκεί που έχω επιλέξει να μένω, δεν το έχει ούτε ο χάρτης. Είναι ένα μικρό χωριό, ξεχασμένο. Δεν έρχεται κανένας γιατί είναι και ο δρόμος πάρα πολύ άσχημος…» είπε η Μάρα Μεϊμαρίδη.

«Δεν είναι καμία φυλακή το μέρος που έχω επιλέξει να μένω. Αν αποφασίσω ότι δεν ήταν καλά, θα γυρίσω πίσω» ανέφερε ακόμη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

govastiletto.gr – Μάρα Μεϊμαρίδη: «Ο εγγονός μου πάει στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά της Kate Middleton και του πρίγκιπα William»