Συντετριμμένη στο τελευταίο αντίο η γνωστή σοπράνο, Μάρα Θρασυβουλίδου. Ο σύζυγός της, μαέστρος Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από λίγα 24ωρα, με την ίδια να μη μπορεί να πιστέψει το χαμό του.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 31/10, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο Κοιμητήριο Κηφισιάς για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Νιάρχο.

Η κόρη του, Ανδρομάχη Νιάρχου δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά της και σπάραξε.

Στην κηδεία του γνωστού μαέστρου έδωσαν το «παρών» ο ηθοποιός, Παναγιώτης Πετράκης και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Μάρα Θρασυβουλίδου και ο Γιώργος Νιάρχος ήταν παντρεμένοι από το 1983.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

