Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε να μοιραστεί, με τους διαδικτυακούς φίλους της, μια ιδιαίτερη ημέρα, κοινοποιώντας φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο, με αφορμή την επέτειο της κοινής ζωής τους.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από ταξίδι τους στο εξωτερικό, όπου το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο σε διαφορετικά σημεία.

Σε μία από τις εικόνες, βρίσκονται σε οινοποιείο, μπροστά από μεγάλα ξύλινα βαρέλια, ενώ σε άλλη φωτογραφία περπατούν μαζί σε πλατεία ιταλικής πόλης. Σε τρίτο στιγμιότυπο στέκονται μπροστά από το εμβληματικό Παλάτσο Βέκιο στη Φλωρεντία, χαμογελαστοί και εμφανώς ευδιάθετοι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μάρα Ζαχαρέα έγραψε: «14 Φεβρουαρίου… 36 χρόνια τώρα…», επιλέγοντας να εκφράσει δημόσια την αγάπη και τη σταθερότητα της σχέσης τους.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες θετικά σχόλια και ευχές από φίλους, με το ζευγάρι να διατηρεί διαχρονικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή του, επιλέγοντας ωστόσο σε ξεχωριστές στιγμές να μοιράζεται μικρά αποσπάσματα της κοινής πορείας του.

