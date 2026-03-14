Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μάρα Ζαχαρέα στην εκπομπή Breakfast@Star.

Η “σιδηρά κυρία” της ενημέρωσης του Star αποκαλύπτει τα μυστικά της καθημερινότητάς της. Η ίδια μιλά για την ευθύνη του δελτίου ειδήσεων, τις προκλήσεις της διεύθυνσης ενημέρωσης, αλλά και το μυστικό της επιτυχημένης σχέσης της με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο.

Όπως αποκάλυψε, η ημέρα της ξεκινά νωρίς και με μια μικρή προσωπική συνήθεια που δεν θέλει να αλλάξει: «Ξυπνάω αρκετά νωρίς, γύρω στις 7:30 και αυτό που κάνω πρώτα απ’ όλα και το δίνω στον εαυτό μου κάθε μέρα ό,τι και να έχει γίνει είναι να πιω τον καφέ στο κρεβάτι. Είναι ένα μισάωρο δικό μου που δε θέλω να μου το χαλάσει κανένας. Από κει και πέρα αρχίζω να δουλεύω, με την έννοια ότι λαμβάνω mail, στέλνω τα θέματα που θέλω να γίνουν, διαβάζω πράγματα και έχουμε μέχρι την ώρα του δελτίου».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων: «Όταν φτάνω εδώ πέρα αρχίζω και βλέπω τι έχει γίνει για το μεσημεριανό δελτίο και γύρω στις 3:00 – 3:15 ξεκινάει η σύσκεψη του κεντρικού. Μετά αρχίζουν να έρχονται τα κείμενα, τα διορθώνω, μιλάω συχνά με τον Διευθυντή Σύνταξης Ηλία Παπανικολάου και τον Αρχισυντάκτη Αντώνη Παπαδάκη και με τους συντάκτες επιλεγμένα για τα θέματα».

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα, η ίδια παραδέχεται ότι υπάρχει ένα κομμάτι της προετοιμασίας που την κουράζει ιδιαίτερα: «Να φτιάξω τα on μου, να βαφτώ, να χτενιστώ… αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας, γιατί το βαριέμαι πάρα πολύ, το θεωρώ χαμένο χρόνο».

Η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε και για τα πρώτα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, αποκαλύπτοντας ότι είχε δεχτεί αμφισβήτηση στην αρχή της καριέρας της: «Όταν ξεκίνησα στο πολιτικό ρεπορτάζ δέχτηκα αμφισβήτηση, με αντιμετώπισαν σαν μια μικρή κοπέλα και “εντάξει μωρέ”. Όταν έγινα διευθύντρια, επειδή είχα διανύσει μια μεγάλη διαδρομή, δεν μπορώ να πω ότι δέχτηκα αμφισβήτηση».

Δεν έκρυψε ακόμη πως υπάρχουν στιγμές στη δουλειά της που την επηρεάζουν συναισθηματικά, ιδιαίτερα όταν οι ειδήσεις αφορούν παιδιά: «Δύσκολες στιγμές είναι όλα τα γεγονότα που είναι δυσάρεστα και αφορούν μικρά παιδιά. Μου έχει τύχει να διαβάσω ένα on και ενώ πέφτει το βίντεο να έχω βουρκώσει και να σκουπίσω τα μάτια μου με χαρτομάντηλο για το επόμενο on».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mara Zacharea (@marazaharea)

Η ζωή εκτός τηλεόρασης

Αναφερόμενη στη ζωή εκτός τηλεόρασης, η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε για τις στιγμές που περνά με την οικογένειά της, δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά της τα Σαββατοκύριακα: «Τα Σαββατοκύριακα θέλω να βλέπω τα παιδιά μου όσο μπορώ και όταν μας κάνουν την τιμή σε εμένα και τον Θεόδωρο. Είναι πολύτιμες οι στιγμές όταν είμαστε οι τέσσερίς μας. Μιλάμε πολύ, τα παιδιά όταν μεγαλώνουν είναι πολύ ωραία παρέα».

Τέλος, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στον σύζυγό της, με τον οποίο είναι παντρεμένοι εδώ και 33 χρόνια: «Ναι, είμαστε καλά με τον Θεόδωρο. Και εμένα μου κάνει εντύπωση μερικές φορές, ειδικά όταν βλέπω γύρω μου τι γίνεται. Λέω, εντάξει, καλά τα καταφέραμε. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την επέτειό μας, κόβουμε τούρτα και έρχονται τα παιδιά. Είναι ο συνοδοιπόρος μου στη ζωή, σε αυτόν τον μακρύ, απρόβλεπτο, όμορφο και δύσκολο δρόμο».

Όπως αποκάλυψε με χιούμορ, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος παρακολουθεί συχνά το δελτίο ειδήσεων, αλλά τα μηνύματα που της στέλνει δεν είναι πάντα… κομπλιμέντα: «Με βλέπει στο δελτίο, μερικές φορές μου στέλνει και την ώρα του δελτίου. Αλλά δεν μου στέλνει ποτέ για κάτι καλό, μόνο ό,τι δεν του αρέσει. Οπότε του απαντάω “τίποτα καλό δεν βρήκες σήμερα”. Πάντως κομπλιμέντα μου κάνει».

