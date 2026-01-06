Η Σταματίνα Τσιμτσιλή φιλοξένησε, την Τρίτη 6/1, στην εκπομπή Happy Day την Μάρα Ζαχαρέα.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων του Star μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο, αλλά και για τα παιδιά τους, τον 29χρονο Βασίλη και την 25χρονη Άννα.

Αρχικά, η Μάρα Ζαχαρέα είπε: «Με τον Θόδωρο γνωριστήκαμε το 1989 και παντρευτήκαμε το 1992. Μας γνώρισε η φίλη μου, η Ελένη Καλογεροπούλου. Η Ελένη σίγουρα του μίλησε για εμένα γιατί εγώ είχα έρθει από την Αγγλία τότε, οπότε δεν ήξερα πολύ κόσμο ακόμα από τους δημοσιογράφους. Κάπως έγινε και βρεθήκαμε γιατί τότε καλύπταμε το ίδιο ρεπορτάζ, παρόλο που ο Θόδωρος είχε μπει και στην αρχισυνταξία του πολιτικού και κάπως γνωριστήκαμε».

Η Μάρα Ζαχαρέα συμπλήρωσε: «Δεν μου έδωσε πολλή σημασία από την αρχή, αλλά μετά από 4-5 μήνες κατάλαβε ποιο ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνει στη ζωή του. Ο Θόδωρος τότε ήταν με μια κοπέλα, εγώ δεν ήμουν με κάποιον. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Είναι ένας εξαιρετικός πατέρας και όταν παντρεύεσαι, αυτό το μετράς πάρα πολύ. Είναι βράχος για την οικογένεια».

Μιλώντας για τα παιδιά της, η Μάρα Ζαχαρέα σημείωσε: «Η κόρη μου, η Άννα είναι 25 ετών και ασχολείται με την γραφιστική. Πάει πολύ καλά και δουλεύει free lancer και παρόλο που πολλές φορές της έχουμε πει ότι μπορούμε να τη βοηθήσουμε και να διαφημίσουμε τη δουλειά της, εκείνη μας το έχει απαγορέψει. Και ο γιος μου και η κόρη μου έχουν σχέσεις και συζούν και οι δύο, παρόλα αυτά εγώ μέσα μου νιώθω ότι και τα δύο παιδιά είναι μικρά. Ο γιος μου είναι 29, μπορεί να μην παντρευτεί και μπορεί και να παντρευτεί, παρόλα αυτά, εγώ ακόμα δεν το έχω δει αυτό το έργο. Το να είμαι πεθερά και να έχω εγγόνια μου φαίνεται πολύ μακρινό. Ο Θόδωρος είναι πολύ έτοιμος για αυτό».

