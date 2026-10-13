Μια μικρή περιπέτεια υγείας ανάγκασε τη Μάρα Ζαχαρέα να απουσιάσει για μία εβδομάδα από το τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η γνωστή δημοσιογράφος αποκάλυψε πως ταλαιπωρήθηκε από οξεία λαρυγγίτιδα, η οποία επηρέασε αισθητά τις φωνητικές της χορδές. Λίγο πριν επανέλθει στο τηλεοπτικό πλατό, η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη σχετική εμπειρία με τους ακολούθους της, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με ευδιάθετη και χιουμοριστική διάθεση.

Τι αποκάλυψε η Μάρα Ζαχαρέα

«Μια εβδομάδα έχω να έρθω γραφείο, μια εβδομάδα να πω δελτίο. Οξεία λαρυγγίτιδα ήταν αυτή και ακόμα δεν ξέρω αν είμαι και τελείως καλά. Θα βγω έτσι να πω δελτίο με μια φωνή που είναι λίγο για δελτίο, λίγο για μεταμεοσονύχτια εκπομπή. Θα φανεί», είπε η Μάρα Ζαχαρέα στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

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