Η Μάρα Ζαχαρέα μαζί με την κόρη της, Άννα βρέθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η διευθύντρια ειδήσεων του Star και άνκοργουμαν του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του καναλιού επισκέπτεται το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης στη ΜΕΘ, καθώς τη συνδέει οικογενειακή φιλία τόσο με τον ίδιο όσο και με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του. Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος στον εγκέφαλο, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Πάντως, οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι οι θεράποντες ιατροί έχουν προχωρήσει σε σταδιακή μείωση των φαρμάκων καταστολής.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

