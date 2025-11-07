Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Γρηγόρης Μπάκας συνάντησε την Μάρα Ζαχαρέα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν αναχωρήσει για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη γνωριμία της με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Μάρα Ζαχαρέα ανέφερε: «Τη γνώρισα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για την ενέργεια, γιατί εγώ συντόνιζα ένα πάνελ. Από κοντά είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι τη βλέπεις στην τηλεόραση. Ψηλή, αδύνατη, με γόβα στιλέτο που εγώ δε θα μπορούσα να φορέσω 10 ώρες στη δουλειά.

Πολύ συμπαθής, πολύ επικοινωνιακή και ζεστή. Δε μπορώ να πω εγώ αν ήρθε στη χώρα μας για… ζωάρα, είναι πολύ νωρίς. Σημασία έχουν οι διπλωματικές κινήσεις που θα κάνει στη γεωπολιτική σκακιέρα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να την κρίνουμε. Έχει μια εξωστρέφεια που συχνά έχει αποτελέσματα».

