Η Μάρα Ζαχαρέα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό βίντεο, από το πρόσφατο ταξίδι της στην Τοσκάνη, αποτυπώνοντας όμορφες και χαλαρές στιγμές μέσα στο χειμωνιάτικο τοπίο των αμπελώνων.

Η γνωστή δημοσιογράφος ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, όπου την βλέπουμε να απολαμβάνει τη βόλτα της ανάμεσα στα γυμνά κλήματα, κάτω από τον καθαρό χειμωνιάτικο ουρανό της ιταλικής υπαίθρου. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, με το ζευγάρι να δείχνει χαλαρό και ευδιάθετο.

Το τοπίο της Τοσκάνης, γνωστό για τους απέραντους αμπελώνες και τη ρομαντική του ατμόσφαιρα, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για στιγμές ξεγνοιασιάς, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή, αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Στα χειμωνιάτικα αμπέλια της Τοσκάνης..» αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.

