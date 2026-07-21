Στην αγαπημένη τους Πάρο βρίσκονται η Μάρα Ζαχαρέα και η Τίνα Μεσσαροπούλου, απολαμβάνοντας τις πρώτες χαλαρές στιγμές των καλοκαιρινών τους διακοπών. Οι δύο καλές φίλες και συνάδελφοι, που συνηθίζουν να περνούν μαζί μέρος του καλοκαιριού, φωτογραφήθηκαν μαζί στην αμμουδιά, γεμάτες χαμόγελο και καλοκαιρινή διάθεση.

Η Μάρα Ζαχαρέα, έχοντας αφήσει για λίγο πίσω της τις απαιτήσεις της καθημερινής ενημέρωσης και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, μοιράστηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 με τους διαδικτυακούς της φίλους μία σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα. Στις φωτογραφίες βρίσκεται μαζί με την Τίνα Μεσσαροπούλου, με τις δυο τους να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα σε παραλία της Πάρου.

Οι δύο φίλες επέλεξαν, σύμφωνα με την ανάρτηση, την περιοχή του Αμπελά, έναν από τους προορισμούς του νησιού που προσφέρεται για πιο χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Καθισμένες στις ξαπλώστρες, φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένες, δείχνοντας πόσο άνετα αισθάνονται η μία με την άλλη.

«Και τώρα επιτέλους διακοπές», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Μάρα Ζαχαρέα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mara Zacharea (@marazaharea)

Η στενή φιλία της Μάρας Ζαχαρέα με την Τίνα Μεσσαροπούλου

Οι δυο τους διατηρούν εδώ και χρόνια μία ιδιαίτερα στενή φιλία και, όπως έχουν δείξει και μέσα από προηγούμενες κοινές εμφανίσεις τους, φροντίζουν να βρίσκουν χρόνο για να συναντιούνται και μακριά από τηλεοπτικά πλατό και δημοσιογραφικά γραφεία.

Μάλιστα, η Πάρος αποτελεί έναν αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό για τις δύο γυναίκες, που συνηθίζουν να περνούν μέρος των διακοπών τους μαζί.

Ειδικά για την Τίνα Μεσσαροπούλου οι φετινές καλοκαιρινές στιγμές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς προηγήθηκε η πρόσφατη περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε ταλαιπωρηθεί από σοβαρό πρόβλημα υγείας λόγω ρήξης ανευρύσματος στον εγκέφαλο, το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει.

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