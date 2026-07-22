Πατέρας για όγδοη φορά έγινε ο Marc Anthony καθώς η κατά 30 χρόνια νεότερη σύζυγός του έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι αποκάλυψε τα χαρμόσυνα νέα μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης του που θα πάρει το όνομα Μάιλα.

«Τι τεράστια ευλογία να μοιραζόμαστε μαζί σας την άφιξη της πολύτιμης Μάιλα μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που νιώθουμε στο σπίτι μας, είμαστε στον έβδομο ουρανό», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησής τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nadia Ferreira (@nadiaferreira)

Ο 57χρονος Marc Anthony και η 27χρονη πρώην Μις Παραγουάη είχαν ανακοινώσει πως περιμένουν το δεύτερο παιδί τους τον περασμένο Ιανουάριο, με αφορμή την τρίτη επέτειο της σχέσης τους. Σε κοινή φωτογραφία, το χέρι του μικρού γιου τους, Μάρκο, ακουμπούσε στην κοιλιά της Nadia Ferreira, ενώ το ζευγάρι έγραφε: «Χρόνια πολλά για την 3η επέτειό μας. Τι υπέροχο δώρο μας χαρίζει η ζωή. Ο Θεός είναι μεγάλος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nadia Ferreira (@nadiaferreira)

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 2023 στο Μαϊάμι, περίπου οκτώ μήνες μετά τον αρραβώνα του. Η μικρή Μάιλα είναι το δεύτερο παιδί τους, μετά τον γιο τους Μάρκο, που γεννήθηκε το 2023.

Ο Marc Anthony είναι πλέον πατέρας οκτώ παιδιών.

Εκτός από τα δύο που απέκτησε με τη Nadia Ferreira, έχει αποκτήσει την Αριάνα και τον Τσέις με την πρώην σύντροφό του Ντέμπι Ροσάντο, τον Κρίστιαν και τον Ράιαν με την πρώην σύζυγό του Νταγιανάρα Τόρες, καθώς και τα δίδυμα Έμμε και Μαξιμίλιαν από τον γάμο του με την Jennifer Lopez.

govastiletto.gr -Full of love! Marc Anthony και Nadia Ferreira ανακοίνωσαν πως περιμένουν το δεύτερο παιδί τους