Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μάρεα Λαουτάρη μίλησε στο νέο επεισόδιο του podcast Restart με τη Λιλή Πυράκη, αποκαλύπτοντας μια από τις πιο δραματικές περιόδους της ζωής της.

Η γνωστή life & business coach, συγγραφέας και σύμβουλος επικοινωνίας περιέγραψε ανοιχτά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που λίγο έλειψε να της στερήσει τη ζωή και το πώς αυτή η δοκιμασία την οδήγησε να αλλάξει κατεύθυνση στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν όταν το ανοσοποιητικό της σύστημα κατέρρευσε ύστερα από έντονη πίεση και τη λήξη μιας σχέσης.

«Όταν στεναχωριέσαι για μήνες, ουσιαστικά δεν έχεις άμυνες», είπε. «Το ανοσοποιητικό μου είχε μηδενιστεί και κόλλησα μηνιγγίτιδα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μια ασθένεια που είναι θανατηφόρα. Έμεινα έναν μήνα σε κώμα και δεν ανταποκρινόμουν σε καμία θεραπεία. Οι γιατροί είχαν κάνει τα πάντα. Κάποια στιγμή ενημέρωσαν τους γονείς μου: “Τώρα προσευχηθείτε. Περισσότερο δεν μπορούμε να κάνουμε”».

Η ίδια αποκάλυψε πως το πιο αισιόδοξο σενάριο ήταν να ξυπνήσει με αναπηρία, ενώ το πιθανότερο ήταν να μην ανοίξει ποτέ τα μάτια της. Κι όμως, όπως είπε, συνέβη κάτι απρόσμενο: «Ένα ολόκληρο μοναστήρι προσευχόταν για μένα τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Την τρίτη ημέρα ξύπνησα. Ήμουν πολύ αδύναμη, αλλά ξύπνησα χωρίς καμία αναπηρία».

Μετά το ξύπνημα, χρειάστηκε 6 μήνες αποκατάστασης για να επανέλθει. Παρ’ όλα αυτά, η περιπέτειά της λειτούργησε ως σημείο καμπής: «Σε έναν χρόνο ήμουν ξανά ενεργή. Έψαχνα το επόμενο βήμα, γιατί ήξερα ότι δεν υπήρχε επιστροφή στην παλιά ζωή. Όλοι γύρω μου μού έλεγαν: “Αφού σώθηκες, κάνε ό,τι πραγματικά θες”. Και έτσι άρχισα από την αρχή. Η πρώτη σκέψη όταν άνοιξα τα μάτια μου ήταν: “Την γλίτωσα”».

