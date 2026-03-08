Τις τελευταίες ώρες, έχει προκληθεί σάλος με τα δημοσιεύματα που θέλουν την κόρη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, Σοφία Μητσοτάκη, να επιστρέφει στην Ελλάδα από το ταξίδι της στο Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ. Η ίδια διέψευσε, μέσα από μια οργισμένη ανάρτησή της, αυτές τις πληροφορίες και καταδίκασε το γεγονός.

Η μητέρα της, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, έκανε αναδημοσίευση την ανάρτηση της κόρης της στα social media, δείχνοντας με την σειρά της την απογοήτευσή και τον εκνευρισμό της για τα όσα ειπώθηκαν για τη νεαρή κοπέλα, με την ίδια να γράφει χαρακτηριστικά: «Ντροπή, fake news».

Η κόρη του Πρωθυπουργού έγραψε, σχετικά με τα γεγονότα, στην ιστορία της: «Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες. Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με άλλους πολλούς Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη. Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».

