Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εμφανίστηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στο πλευρό του συζύγου της, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λίγες ημέρες μετά το διπλό χειρουργείου που υπεβλήθη.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν τη στιγμή που έφτασαν στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου διεξάχθηκε η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι χρειάστηκε να υποβληθεί σε διπλή εγχείρηση στα χέρια, μετά από ένα ατύχημα στην Ιταλία όπου βρέθηκε στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο. Η ίδια ήταν πολύ κοντά με την αείμνηστη βυζαντινολόγο, κάτι που αποδεικνύεται και μέσα από την ανάρτηση που δημοσίευσε στο Instagram, την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός της.

Όπως βλέπετε από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε τo govastiletto.gr, η Μαρέβα Γκαμπόφσκι φαίνεται να προχωρά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ντυμένη στα μαύρα και φανερά στεναχωρημένη, ενώ φορά χειρουργική μάσκα. Μάλιστα, φαίνονται ξεκάθαρα οι επίδεσμοι που έχει στα χέρια της, αφού δεν έχουν περάσει πολλές μέρες μετά από το χειρουργείο της.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

