Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, μετά από έναν τραυματισμό που είχε στα χέρια κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μιλάνο, όπου βρισκόταν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Τις νεότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας της μετέφερε το πρωί της Δευτέρας (9/2) ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή “Το Πρωινό”.

«Η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη είχε πάει με τον σύζυγό της, τον Πρωθυπουργό της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μιλάνο για να παρακολουθήσουν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορώ να σας δώσω εγώ τώρα ένα-δυο στοιχεία για το χτύπημα… Ότι επειδή χτύπησε και τα δύο της χέρια και λένε κάποιοι πώς χτύπησε και τα δύο της χέρια. Δεν ξέρω τις συνθήκες του ατυχήματος. Πολλοί εικάζουν ότι έγινε κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Πέφτεις σε μια δραστηριότητα και χτυπάς. Μου λένε ότι στη μία πλευρά, στο ένα χέρι, έπεσε και χτύπησε πολύ. Θέλω να σας πω, ότι είχε χτυπήσει στο συγκεκριμένο χέρι, είχε πάθει τενοντίτιδα» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το ξέρω κατά τύχη, διότι όταν είχα πάθει πέρσι εγώ την τενοντίτιδα, στη συγκεκριμένη φυσικοθεραπεύτρια που πήγαινα, έτυχε να πηγαίνει και να την έχω δει δυο-τρεις φορές. Και ρώτησα «τι έχει ρε παιδιά;». Είναι προσωπικά δεδομένα αλλά δεν είναι κάτι τώρα, κάνα απόρρητο μυστικό, μου λένε η γυναίκα είχε μια τενοντίτιδα στο χέρι. Στο χέρι λοιπόν που είχε πάθει την τενοντίτιδα, έπεσε και χτύπησε πάρα πάρα πολύ τώρα. Άρα λοιπόν το σημαντικό χτύπημα είναι στον ώμο του ενός χεριού. Το άλλο χέρι μου λένε, άνθρωποι που ξέρουνε, ότι έχει έναν πολύ ελαφρύ τραυματισμό που και αυτός αντιμετωπίστηκε χειρουργικά» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Προφανώς είναι στο πλευρό της συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης» κατέληξε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Όπως έγινε γνωστό, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ και προϊστάμενο της κλινικής χεριού–μικροχειρουργικής άνω άκρου.

govastiletto.gr -Κυριάκος Μητσοτάκης: Το αντίο του πρωθυπουργού στον Γιώργο Παπαδάκη