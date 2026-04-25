Η σύζυγος του Έλληνα Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι μετά από 8 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου πραγματοποιήθηκε και το χειρουργείο για ειλεό, πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Σύμφωνα μάλιστα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη.

«Σήμερα η κα Μαρέβα Γκραμπόσφκι – Μητσοτάκη, έλαβε εξιτήριο από το ΓΝΑ “Ευαγγελισμός” και η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Θυμίζουμε ότι η Μαρέβα Γκραμπόσφκι εισήχθη εσπευσμένα στο «Ευαγγελισμός» μετά από πόνους που είχε στην κοιλιά, την περασμένη Παρασκευή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο για ειλέο, με την επέμβαση να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία και την σύζυγο του πρωθυπουργό να μεταφέρεται σε θάλαμο μέχρι την ανάρρωσή της.

govastiletto.gr -Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η δημόσια στήριξη στην κόρη της, Σοφία Μητσοτάκη μετά τα fake news – «Ντροπή!»