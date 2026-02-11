Ένα απρόοπτο περιστατικό σημάδεψε την παρουσία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι στην Ιταλία, όπου είχε ταξιδέψει για την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο. Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η σύζυγος του Πρωθυπουργού είχε ένα σοβαρό ατύχημα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Ελλάδα για νοσηλεία.

Η ίδια διακομίστηκε στο ΓΝΑ ΚΑΤ με τη συνοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της. Εκεί, υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση στα χέρια, από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ και προϊστάμενο της κλινικής χεριού και μικροχειρουργικής άνω άκρου.

Η επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της φύσης των τραυμάτων, ενώ η νοσηλεία της ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 9/2, οπότε και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό, η πορεία της υγείας της εξελίσσεται ομαλά μετά τη διπλή εγχείρηση.

Λίγες ημέρες μετά το χειρουργείο, η Μαρέβα Μητσοτάκη έστειλε το πρώτο της δημόσιο μήνυμα, μέσα από ένα story στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και όσους της έστειλαν ευχές.

Συγκεκριμένα, η ίδια έγραψε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματα και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη, Μαρέβα». Όπως φαίνεται, μετά το ατύχημα η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και η ίδια αφήνει πίσω της την περιπέτεια των τελευταίων ημερών.

Παραμένει άγνωστος ο ακριβής τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, με την ίδια να μην δίνει λεπτομέρειες.

govastiletto.gr – Μαρέβα Γκραμπόσφκι: Πήρε εξιτήριο μετά το χειρουργείο στα δύο της χέρια