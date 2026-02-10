Ολοκληρώθηκε η νοσηλεία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η σύζυγος του πρωθυπουργού έλαβε εξιτήριο το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, μετά την επιτυχή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγωγή της κρίθηκε απαραίτητη μετά από έναν τραυματισμό που είχε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μιλάνο για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

«Η κα Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο, το έχουμε φτιάξει καινούργιο και έχει και καταπληκτικούς γιατρούς. Έχω πολλά σχέδια για το ΚΑΤ», υπογράμμισε το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ευχήθηκε περαστικά στην σύζυγο του πρωθυπουργού.

govastiletto.gr -Κυριάκος Μητσοτάκης – Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Κομψή κοινή εμφάνιση στα λαμπερά εγκαίνια του Grand Egyptian Museum