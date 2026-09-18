Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, αφήνοντας πίσω της μια μακρά διαδρομή που συνδέθηκε στενά με την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου, του Νίκου και του Αντρίκου Παπανδρέου, η ίδια είχε αναπτύξει έντονη δράση στη δημόσια ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούσαν τα δικαιώματα των γυναικών.

Παρά τη μακρά παρουσία της στα δημόσια πράγματα, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλό προφίλ, μακριά από τις δημόσιες εμφανίσεις.

Η τελευταία φορά που η Μαργαρίτα Παπανδρέου βρέθηκε σε δημόσια εκδήλωση ήταν στις 5 Νοεμβρίου 2015, όταν παρουσίασε το βιβλίο της με τίτλο «Έρωτας και Εξουσία».

Εκείνη την ημέρα είχε βρεθεί μαζί με τον γιο της, Αντρίκο Παπανδρέου, με τον οποίο πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, σε μια από τις τελευταίες δημόσιες παρουσίες της.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της, μέσα από το οποίο η Μαργαρίτα Παπανδρέου κατέγραφε προσωπικές αναμνήσεις και πτυχές της ζωής της, έχοντας ήδη διανύσει μια ιδιαίτερα πολυκύμαντη πορεία.

Πηγή: NDPPHOTO / NDP PHOTO

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