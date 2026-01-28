Στην παρουσίαση του βιβλίου της «Οι αναμνήσεις ενός κοριτσιού», η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για την παιδική της ηλικία και τον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη.

Η ίδια περιέγραψε μια παιδική ζωή γεμάτη δυσκολίες, σημειώνοντας πως μεγάλωσε σε μια εποχή πολιτικών διώξεων.

«Ήμουν ένα κοριτσάκι ανάμεσα σε εξορίες, στρατόπεδα και φυλακές, αλλά το αντιμετώπιζα με αισιοδοξία και χαρά, γιατί είχα τους γονείς μου που με αγαπούσαν», ανέφερε η Μαργαρίτα, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την αγάπη της οικογένειας ως πηγή στήριξης σε δύσκολες στιγμές.

Govastiletto.gr – Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αποκαλύπτει: «Η φύση με έκανε ασέξουαλ για να με προστατεύσει, οι 6 στους 8 άνδρες με χώρισαν»