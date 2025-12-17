Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη ήταν καλεσμένη στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, όπου αναφέρθηκε στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα, με αφορμή την παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη.

«Το χρήμα δεν είναι σκοπός μου για να γίνουμε πλούσιοι. Σημασία έχει να μπορούμε να ζούμε καλά», τόνισε η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, διευκρινίζοντας ότι το «καλά» δεν ταυτίζεται με πολυτέλειες, ταξίδια ή λούσα.

«Δεν χρειάζονται Σαββατοκύριακα στο εξωτερικό, ούτε ακριβά αυτοκίνητα. Θέλω η ζωή μας να είναι απλή και ήσυχη». Παράλληλα αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο έξοδο της ζωής της αφορά τα αδέσποτα, τα οποία θεωρεί προτεραιότητα.

Σχετικά με τη φιλοσοφία του πατέρα της και τα πνευματικά δικαιώματα, επεσήμανε τη διαθήκη του Μίκη Θεοδωράκη: «Έγραφε “απαγορεύεται το απαγορεύεται”», κάτι που, όπως είπε, αφορά συνολικά τη στάση ζωής απέναντι στους ανθρώπους και όχι μόνο τη μουσική του.

Όσον αφορά την υπόθεση με τον Γιώργο Χατζηδάκι και τις συναυλίες στο εξωτερικό, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σχολίασε: «Ήταν προσβλητικό το εξώδικο… Έλεγε ότι οι ερμηνείες αυτών των δύο καλλιτεχνών δεν ταιριάζουν στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι.

Ζήτησα να κάνουμε κάτι από κοινού, γιατί ο πατέρας μου είχε συνεργαστεί με τον Μάνο τη δεκαετία του ’60 στη θεατρική παράσταση “Μαγική Πόλη”. Το σενάριο θα έγραφε η Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά αρνήθηκε. Πέρασε ένας χρόνος χωρίς να μας απαντήσει. Είναι αστεία πράγματα».

Govastiletto.gr – Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αποκαλύπτει: «Η φύση με έκανε ασέξουαλ για να με προστατεύσει, οι 6 στους 8 άνδρες με χώρισαν»