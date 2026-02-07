Η ηθοποιός Margot Robbie εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wuthering Heights» στο Λονδίνο με τον συμπρωταγωνιστή της, Jacob Elordi

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στην πρεμιέρα του φιλμ και φόρεσε ένα φόρεμα με κορσέ σε χρώμα του δέρματος και κεντήματα σε πράσινη απόχρωση.

Στον λαιμό της επέλεξε ασορτί τσόκερ, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω.

Από το πλευρό της δεν έλειπε και ο συμπρωταγωνιστής της, Jacob Elordi, ο οποίος πόζαρε χαμογελαστός φορώντας κοστούμι σε πράσινη απόχρωση, με γραβάτα σε λαδί τόνο.

