Με νέο look και φανερά ανεβασμένη διάθεση, η Μαρί Κωνσταντάτου πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση το Σάββατο 10 Ιανουαρίου. Η ηθοποιός και συγγραφέας, υιοθετώντας ένα κομψό μακρύ καρέ, διασκέδασε στο “Έναστρον” μαζί με την παρέα της, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή του προγράμματος της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Σάκη Ρουβά.

Ο θεατρικός επιχειρηματίας Γιάννης Κεντ και η Μαρί Κωνσταντάτου έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους από το καλοκαίρι. Ο χωρισμός τους ήρθε περίπου δύο χρόνια μετά τον κρυφό πολιτικό τους γάμο.

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης και του γάμου του, με τον χωρισμό να χαρακτηρίζεται απόλυτα «αθόρυβος» και βελούδινος, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

