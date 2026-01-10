Μια χαλαρή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες η Μαρί Σαντάλ, εκμεταλλευόμενη τον καλό καιρό για μια ανέμελη βόλτα με αγαπημένο της πρόσωπο.

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, αν και περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, επιλέγει συχνά να βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στην Αθήνα είτε σε κάποιο νησί, μαζί με τα πέντε παιδιά της.

Σε χαλαρή διάθεση και με ένα κομψό αλλά άνετο casual look, περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, τραβώντας διακριτικά τα βλέμματα χωρίς να επιδιώκει την προσοχή.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας της, έκανε στάσεις για να χαζέψει βιτρίνες καταστημάτων και να απολαύσει τη στιγμή, δείχνοντας πως ακόμη και μια απλή αθηναϊκή έξοδος μπορεί να μετατραπεί σε μικρή απόδραση.

Πηγή: NDP Photo Agency

