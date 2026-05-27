Η Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε μια σπάνια και ιδιαίτερα τρυφερή παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντε Γκρες, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, ο Παύλος Ντε Γκρες εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία στην αγκαλιά του πατέρα του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ενώ δίπλα τους βρίσκεται η μητέρα του, Άννα Μαρία, κρατώντας τον αδελφό του.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση «Το πιο γλυκό προσωπάκι», με την ίδια να προσθέτει μια κόκκινη καρδιά και να κάνει tag τον σύζυγό της, Παύλο Ντε Γκρες.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2023, σε ηλικία 82 ετών, μετά από προβλήματα υγείας. Η είδηση του θανάτου του είχε προκαλέσει συγκίνηση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η φωτογραφία προκάλεσε πλήθος σχολίων από followers, οι οποίοι στάθηκαν κυρίως στην έντονη ομοιότητα του μικρού Παύλου με τον πατέρα του.

