Μια ιδιαίτερη στιγμή χάρισε στο κοινό του J2US η Μαρία Αλιφέρη, όταν αποφάσισε να ανέβει στη σκηνή και να χορέψει ζεϊμπέκικο.

Την ώρα που ο Νίκος Μακρόπουλος τραγουδούσε ζωντανά το «Τι κάναμε», η ηθοποιός σηκώθηκε και με αυθορμητισμό άρχισε να χορεύει, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και φορτισμένη ατμόσφαιρα στο πλατό.

Δίπλα της βρισκόταν ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος τη στήριζε και τη χειροκροτούσε καθ’ όλη τη διάρκεια, ενώ και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν με ενθουσιασμό.

Η σκηνή αυτή ξεχώρισε για το συναίσθημα και την αυθεντικότητά της, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στο μουσικό σόου.

