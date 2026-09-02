Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε σε γνωστό περιοδικό, με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ένα προσωπικό ζήτημα που είχε απασχολήσει το κοινό, την απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της και να μιλήσει ανοιχτά για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου μαμά;

Καταρχάς έχω τρία βαφτιστήρια που τα αγαπάω πολύ. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή νονά, ή τουλάχιστον προσπαθώ. Η συζήτηση για το παιδί θεωρώ ότι είναι πολύ προσωπική. Κάποια στιγμή, πέρσι, μοιράστηκα σε συνέντευξή μου ότι έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων, όχι γιατί ενδιαφέρει κανέναν τι έκανα εγώ, αλλά επειδή ήθελα να βοηθήσω άλλες γυναίκες. Αυτός ήταν ο λόγος που το αποκάλυψα. Από τότε δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες οι οποίες μπορεί να το σκέφτονταν, αλλά δεν μπήκαν στη διαδικασία να το ψάξουν.

Για μένα ήταν απίστευτη ανακούφιση ότι πιθανόν να βοήθησα ή φώτισα λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, που πια δεν είναι όπως παλιά, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα ήθελα κι εγώ να έχω ακούσει κάποιον να μιλάει πολύ ανοιχτά για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πώς ήταν ως διαδικασία;

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Απλά ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς, είναι πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο δεκαπενθήμερο.

Πώς ήσουν συναισθηματικά εκείνη την περίοδο;

Ούτε φοβήθηκα ούτε είχα ψυχολογικές μεταπτώσεις που μπορεί να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν πρωτόγνωρο. Όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν ξέρεις τι ακολουθεί. Αλλά τελικά, όταν το κάνεις, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό.

Τι σε κινητοποίησε στην απόφασή σου;

Στον ετήσιο έλεγχο που πήγα να κάνω, ο γυναικολόγος μου μου είπε: «Γιατί δεν το έχουμε κάνει ήδη;». Το είχα σκεφτεί κι εγώ, αλλά δεν το είχα βάλει μέχρι τότε στο πρόγραμμα. αποφάσισα ακαριαία: «Τώρα ή ποτέ». Η επιστήμη προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το χρησιμοποιείς, και από κει και πέρα τι θα φέρει το μέλλον κανένας δεν το ξέρει. Δεν ένιωθα να πιέζομαι, ότι πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο και ησύχασα. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που σκέφτεσαι: «Γιατί να μην το κάνω;». Ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στην πορεία.

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