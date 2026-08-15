Τον σεβασμό και την εκτίμησή της στο πρόσωπο του Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε η Μαρία Αναστασοπούλου, χαρακτηρίζοντάς τον αναντικατάστατο. Η δημοσιογράφος, η οποία συνεργάστηκε μαζί του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στη μακρά πορεία του στην τηλεόραση, τονίζοντας ότι ο ίδιος υπήρξε πρωτοπόρος, καθώς δημιούργησε μια ολόκληρη τηλεοπτική ζώνη και άνοιξε δρόμους για να εργαστούν εκατοντάδες επαγγελματίες στον χώρο των ΜΜΕ.

Σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, η Μαρία Αναστασοπούλου είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Παπαδάκης, αν με ρωτάς, είναι αναντικατάστατος ο ίδιος. Γενικώς όμως κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Δηλαδή αν εξαιρέσω τον Παπαδάκη, που ήταν κατηγορία και έγραψε ιστορία και έφτιαξε μια ολόκληρη ζώνη και δούλεψαν εκατοντάδες άνθρωποι σε αυτή τη ζώνη, σε όλα τα κανάλια όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι κανένας δεν είναι αναντικατάστατος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι μετά τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, δεν θα έπρεπε να συνεχιστεί η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Εκφράζοντας τη θέση της, σημείωσε: «Εγώ έχω τοποθετηθεί γι’ αυτό. Έχω πει ότι εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τίτλος. Κυρίως για συμβολικούς λόγους. Εγώ εκεί στέκομαι λίγο. Δηλαδή το “Καλημέρα Ελλάδα” ως “Καλημέρα Ελλάδα”, επειδή είναι η πιο ιστορική μακροχρόνια εκπομπή, η οποία με την αποχώρηση και τελικά την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Εγώ είπα ότι για συμβολικούς λόγους αυτό ίσως θα έπρεπε να κλείσει, και να βρεθεί ένας άλλος τίτλος. Όχι σε σχέση με την επιτυχία της εκπομπής».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Το “Καλημέρα Ελλάδα” είναι το “Καλημέρα Ελλάδα” και ακούω τη φωνή του Γιώργου ξανά τώρα στο αυτί μου, ας πούμε. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να πει “Καλημέρα Ελλάδα”. Ούτε κανένας, ούτε από εμάς που περάσαμε από εκεί. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συνδυασμένο με τον Γιώργο Παπαδάκη, του ΑΝΤ1 βεβαίως, στον ΑΝΤ1 ανήκει το brand, ο τίτλος, η εκπομπή, αλλά η άποψή μου είναι αυτή».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 16:50

govastiletto.gr -Δημήτρης Πανόπουλος & Μαρία Αναστασοπούλου μαζί σε καλοκαιρινές διακοπές στη Νάξο