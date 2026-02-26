Η Μαρία Αντωνά έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα», απαντώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και για την παρουσία της στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον γνωστό παρουσιαστή, παραδέχτηκε: «Το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν το κρύβουμε. Το καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να βγούμε έξω και να μας βγάλουν μία φωτογραφία ή ένα βίντεο. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε. Πάντα με διακριτικότητα».

Μάλιστα, μίλησε με χιούμορ για την καθημερινότητά της, λέγοντας πως της αρέσει να φροντίζει τους ανθρώπους που αγαπά: «Είμαι το κορίτσι που θα μαγειρέψει στον καλό της. Έχω ένα ταλέντο – και ένα σύνδρομο – να ταΐζω κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως θα ήθελε να μαγειρέψει και στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Σχετικά με τη συμμετοχή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, δήλωσε πως χαίρεται που φιλοξενούνται και προσωπικές της συνεντεύξεις, τονίζοντας ότι έχει μάθει να ακούει και να εξελίσσεται.

«Εγώ μόνο να ακούσω και να μάθω μπορώ από τον Γιώργο Λιάγκα. Σε εμένα η κριτική που κάνει είναι θετική. Μου έχει πει ότι είμαι πολύ ok, να συνεχίσω με ευγένεια και όμορφες συνεντεύξεις, γιατί αυτός είναι ο ρόλος που μου ταιριάζει», είπε.

Τέλος, αποκάλυψε πως το τραγούδι που τη χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο είναι το «Δώρο Θεού» της Καίτης Γαρμπή, εξηγώντας πως έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

