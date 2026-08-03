Στην Τήνο βρίσκονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας, με τη δημοσιογράφο να δημοσιεύει στιγμιότυπα από την παραμονή τους στο νησί. Το κυκλαδίτικο νησί, όπου ο παρουσιαστής διαθέτει εξοχική κατοικία, αποτελεί σταθερό προορισμό του, και φέτος φιλοξενεί τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του ζευγαριού.

Η Μαρία Αντωνά που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία από τις διακοπές της, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Πιο εντυπωσιακή από ποτέ, πόζαρε φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της και απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό σκηνικό του κυκλαδίτικου νησιού.

Σε μία από τις καλύτερες φάσεις της φαίνεται πως βρίσκεται η δημοσιογράφος, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και τις πολύτιμες στιγμές χαλάρωσης. Το προφίλ της έχει γεμίσει με εικόνες από την Τήνο και το μαγευτικό αιγαιοπελαγίτικο φόντο. Στο πλευρό της παραμένει ο Γιώργος Λιάγκας, με τον οποίο περνά τις καλοκαιρινές της μέρες στο νησί πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα.

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