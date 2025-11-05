Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Μαρία Αντωνά βρέθηκε, το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, σε event γνωστής εταιρείας καλλυντικών κι έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast at Star».

Η Η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε τόσο για την τηλεοπτική της πορεία όσο και για την προσωπική της ζωή.

Αρχικά, για την ανανέωση του συμβολαίου της Κατερίνας Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 μετά την καλοκαιρινή εκπομπή, Καλοκαίρι Παρέα, στην οποία η Μαρία Αντωνά ήταν μέλος η ίδια σχολίασε: «Πολύ ευχάριστη η ανανέωση της Κατερίνας Καραβάτου με τον ΑΝΤ1, κάθε πράγμα γίνεται στο καιρό του και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με την Κατερίνα».

Στην συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής την ρώτησε για το γεγονός ότι τελευταία ακούγεται πώς είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον σύντροφό της, τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά αντέδρασε.

«Δεν έχω κάτι να σχολιάσω σε αυτό, δεν είναι ωραίο, ευτυχώς είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ καλά» δήλωσε on camera.

Η εξομολόγηση της Μαρίας Αντωνά για τον Γιώργο Λιάγκα

Η Μαρία Αντωνά το βράδυ της Πέμπτης 30/10 βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ και μίλησε μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Είχαμε γνωριστεί πριν από μια οκταετία. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1. Ήμουν από τα πρόσωπα που μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής, οπότε η πρώτη μας γνωριμία είχε γίνει τότε. Τότε δεν είχα πάρει τη θέση, είχε επιλεχτεί η Νικολέττα Ράλλη», αποκάλυψε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Και εξομολογήθηκε: «Πάντα ονειρευόμουν να είμαι σε ένα ζεστό σπίτι, να μαγειρεύω, να είμαστε φίλοι, παρέα, να έχουμε τέτοιες στιγμές. Είμαι σε μια τέτοια φάση τώρα. Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι είναι απλά πολύ ειλικρινής και δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός. Αυτό θέλει πολλή τόλμη. Δεν είναι κάτι που με χαροποιεί να βλέπω hate για τον Γιώργο, και όχι μόνο για εκείνον. Ο κόσμος πρέπει να γίνει λίγο πιο ελαστικός και με περισσότερη ενσυναίσθηση».

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Η σπάνια αναφορά στη Μαρία Αντωνά – «Αν πηγαίναμε μια εκδρομή, δεν θα ανέβαζα φωτογραφία»