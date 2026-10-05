Η Μαρία Αντωνά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην εκπομπή «Mega Non Stop» που συμμετέχει φέτος, για τον Γιώργο Λιάγκα αλλά και την πρόσφατη περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

«Μου αρέσει πολύ η ενημέρωση. Εγώ συμμετείχα σε ψυχαγωγικές εκπομπές αρκετά χρόνια. Έχω έρθει με πολλή χαρά και με πολλή αγάπη να μπορέσω μέσα σε αυτό να βγάλω τη χαρά στο Βασίλη και στο Ζήση και αυτό είναι που θέλω να δώσω και στον κόσμο», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέασης, η Μαρία Αντωνά σημείωσε: «Εγώ παρακολουθώ τα μηνύματα τα οποία στέλνει ο κόσμος, την αγάπη που παίρνω από τον κόσμο και αυτά τα οποία θέλει να μας πει ο κόσμος. Προσπαθούμε να είμαστε μια όμορφη παρέα για τον κόσμο».

Στη συνέχεια η ραδιοφωνική παραγωγός ρωτήθηκε για τα σχόλια που της έκανε ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, για το νέο της ξεκίνημα στην εκπομπή του Mega.

«Ο Γιώργος μου είπε ότι είμαι στην εκπομπή για να γλυκάνω την παρέα, να την κάνω ακόμη πιο όμορφη, να μπει μια γυναικεία πινελιά και αυτό έχω έρθει ακριβώς να κάνω και αυτό προσπαθώ να κάνω», αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά.

Τέλος, η ίδια απάντησε και για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της, λέγοντας: «Όντως συνέβη αυτό. Δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο επικοινωνήθηκε στα social media. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά όλα καλά».

govastiletto.gr -Μαρία Αντωνά: Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα στη νέα της εκπομπή στο MEGA – «Δεν το περίμενε»