Η Μαρία Αντωνά ήταν, πριν από λίγες ημέρες, καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε, το πρωί της Κυριακής 31/5, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», με την Κατερίνα Καραβάτου να τη ρωτάει πώς την προσέγγισε ο παρουσιαστής.

Η Κατερίνα Καραβάτου ρώτησε: «Ποια ήταν αυτή η προσέγγιση του Γιώργου που κατάφερε όλα αυτά τα πράγματα και να τον αγαπήσεις από την αρχή;».

Με τη σειρά της, η Μαρία Αντωνά εξομολογήθηκε: «Κάποια στιγμή μου είπε ότι “Ξέρεις τι; Θέλω να σου πω κάτι, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη στιγμή, να μην είναι τώρα το κατάλληλο μέρος αυτό, αλλά μου αρέσεις πάρα πολύ”… Δεν μου είπε ακριβώς “μου αρέσεις πάρα πολύ”… αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ η προσέγγισή του.

Εγώ, επειδή είχα πάρα πολλά χρόνια να μπω σε μία διαδικασία να φλερτάρω με έναν άνθρωπο, μπορεί και δεκαετία… Όταν έρχεται αυτή η στιγμή ξανά στη ζωή σου και βγαίνεις λίγο εκεί πέρα έξω και βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει και το τι γίνεται, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο το φλερτ. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο που πραγματικά να είναι στα μέτρα σου και στα δικά σου τα σταθμά. Οπότε ένας λόγος που ξεχώρισα τον Γιώργο είναι γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μου έβγαλε συναίσθημα και με συγκίνησε. Αυτό! Αλήθεια.

Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την έλξη και τη χημεία σε κάποιους ανθρώπους. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ ο τρόπος του και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κι εγώ έτσι προσεγγίζω τους ανθρώπους, με συναίσθημα… μίλησε στην καρδιά μου».

