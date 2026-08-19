Αναμνήσεις από το φετινό καλοκαίρι στις Σεϋχέλλες συνεχίζει να μοιράζεται η Μαρία Αντωνά, δημοσιεύοντας νέες φωτογραφίες από το ταξίδι που πραγματοποίησε μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα.

Το ζευγάρι επέλεξε τον εξωτικό προορισμό για λίγες ημέρες ξεκούρασης, απολαμβάνοντας τις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά.

Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε με τους followers της ορισμένα στιγμιότυπα, διατηρώντας ωστόσο διακριτική στάση απέναντι στην προσωπική της ζωή.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, η ίδια θέλησε να ανοίξει ξανά το φωτογραφικό της άλμπουμ από το ταξίδι και δημοσίευσε εικόνες που δεν είχε δείξει μέχρι σήμερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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