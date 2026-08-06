Τις καλοκαιρινές της αποδράσεις συνεχίζει να απολαμβάνει η Μαρία Αντωνά, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Λιάγκα.

Μετά τη στάση τους στην Τήνο, το ζευγάρι ταξίδεψε στη Μύκονο, όπου περνά στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια νέα σειρά φωτογραφιών από το «νησί των Ανέμων», αποτυπώνοντας καλοκαιρινές εικόνες με βόλτες, όμορφα τοπία και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των Κυκλάδων.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Να βρίσκεις πάντα έναν λόγο να χαμογελάς, έναν προορισμό να σε εμπνέει και μια στιγμή να σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ευγνώμων. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο εποχή… είναι τρόπος να βλέπεις τη ζωή».

View this post on Instagram A post shared by MARIA ANTONA (@maria_antwna)

Govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στο νησί των Ανέμων για το ζευγάρι