Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένη στη late night εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, Στην αγκαλιά του Φάνη, βρέθηκε η Μαρία Αντωνά, όπου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα και τα πρώτα βήματα της γνωριμίας τους.

Η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε πως είχαν συναντηθεί πολλά χρόνια πριν, όταν έκανε ένα δοκιμαστικό για τη βραδινή εκπομπή του στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ήταν εκείνος που της είχε τηλεφωνήσει τότε, πιστεύοντας ότι θα ταίριαζε στο ύφος της εκπομπής.

Τελικά τη θέση πήρε η Νικολέτα Ράλλη, η οποία, όπως είπε η ίδια, είχε μεγαλύτερη εμπειρία.

Συνεχίζοντας, η Μαρία Αντωνά μίλησε για το στοιχείο που την εντυπωσίασε περισσότερο στον Γιώργο Λιάγκα: «Αυτό που πραγματικά μου αρέσει σε εκείνον είναι η απόλυτη ειλικρίνειά του. Δεν προσπαθεί να δείξει κάτι διαφορετικό για να γίνει αρεστός. Θέλει θάρρος ένας άνθρωπος για να είναι τόσο ανοιχτός και ξεκάθαρος», δήλωσε χαρακτηριστικά.