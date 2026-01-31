Μια σύντομη, αλλά χαρακτηριστική αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα έκανε η Μαρία Αντωνά μέσα από την εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα, με αφορμή το βίντεο από τα γενέθλιά της που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες και προβλήθηκε και στον «αέρα» της εκπομπής.

Στο απόσπασμα, η Μαρία Αντωνά εμφανίζεται να σβήνει την τούρτα των γενεθλίων της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζονται ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου, με τον Γιώργο Λιάγκα να βρίσκεται καθισμένος δίπλα της.

Μετά την προβολή του βίντεο, η Κατερίνα Καραβάτου ρώτησε τη Μαρία Αντωνά ποια ήταν η αντίδραση του παρουσιαστή, όταν είδε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο να γίνεται θέμα συζήτησης.

Η ίδια απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν μου είπε κάτι ο Γιώργος όταν κυκλοφόρησε το βίντεο. Εντάξει, είναι λίγο πιο ντροπαλός και ταπεινός», ανέφερε με χαμόγελο.

Η σχέση της Μαρίας Αντωνά και του Γιώργου Λιάγκα ξεκίνησε στις αρχές του 2024. Παρότι δεν κρύβουν τον έρωτά τους, και οι δύο επιλέγουν να διατηρούν χαμηλό προφίλ και να αποφεύγουν την υπερβολική έκθεση στην προσωπική τους ζωή.

